Суд оставил без движения иски Навального к ИК-2 в Покрове

https://static.news.ru/photo/148858d8-a784-11eb-b661-96000091f725_660.jpg Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Петушинский районный суд Владимирской области оставил без движения иски адвоката оппозиционера Алексея Навального к администрации ИК-2, сообщает ТАСС.

Это связано с недостатками в исковом заявлении. Судом предоставлено время для их устранения, — сказали в суде. При этом там не уточнили, в чём заключается суть недостатков.

По данным картотеки суда, без движения оставлено два из трёх поданных иска. Другие подробности также не уточняются.

26 апреля Алексей Навальный подал три иска против администрации колонии, в которой отбывает наказание, в Петушинский районный суд.

В них он потребовал признать незаконным решение об отказе в выдаче приобретённых книг. Также оппозиционер указал на незаконные действия сотрудников ИК-2 о постановке его на профилактический учёт как склонного к совершению побега. Кроме того, мужчина просил признать незаконными действия сотрудников колонии «по цензуре получаемых газет, а именно изъятие из газет путём вырезки некоторых статей».

Навальный с середины марта находится в исправительной колонии № 2 во Владимирской области. Он отбывает наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы по делу «Ив Роше».