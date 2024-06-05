Суд остался непреклонен к Кагарлицкому за оправдание терроризма Суд оставил в силе приговор Кагарлицкому за оправдание терроризма

Фото: Наталия Казаковцева/ТАСС

Борис Кагарлицкий

Судебная коллегия по делам военнослужащих Верховного суда России не стала менять приговор в отношении социолога Бориса Кагарлицкого (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), осужденного на пять лет лишения свободы за оправдание терроризма, передает ТАСС. Защита Кагарлицкого намерена обратиться с жалобой на приговор в Конституционный суд России, поскольку считает его чрезмерно суровым.

Суд постановил решение апелляционной инстанции оставить без изменения, а кассационную жалобу защиты Кагарлицкого — без удовлетворения, — говорится в сообщении.

ФСБ возбудила в отношении Кагарлицкого уголовное дело об оправдании терроризма в июле 2023 года. Поводом стал ролик на одном из YouTube-каналов о взрыве на Крымском мосту летом 2022 года, сейчас он удален. В декабре суд назначил Кагарлицкому штраф в размере 600 тысяч рублей и освободил из-под стражи.

В феврале прокуратура обжаловала приговор, посчитав его «несправедливым из-за чрезмерной мягкости». После этого Апелляционный военный суд в Подмосковье ужесточил наказание социологу по ходатайству прокуратуры. Подсудимого взяли под стражу в зале суда. Помимо пяти лет колонии, суд также удовлетворил просьбу прокурора о запрете социологу администрировать сайты в течение двух лет.