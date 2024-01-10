Суд оштрафовал звезду «Что? Где? Когда?» за отсутствие плашки иноагента Экс-участника «Что? Где? Когда?» Аскерова оштрафовали на 50 тысяч рублей

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Ровшан Аскеров

Савеловский районный суд оштрафовал бывшего игрока телешоу «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) на 50 тысяч рублей за несоблюдение правил публичной деятельности для граждан с обозначенным статусом, сообщает пресс-служба Московских судов общей юрисдикции. Аскеров был признан иноагентом в декабре 2022 года. Позже он покинул Россию.

Признать Аскерова виновным по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ и назначить ему штраф в размере 50 тысяч рублей, — огласила решение судья Марина Арсеньева.

Отмечается, что в отношении Аскерова также расследуется уголовное дело о реабилитации нацизма. В апреле 2022 года МВД России объявило Аскерова в розыск. Поводом для возбуждения уголовного дела послужил пост о маршале Георгии Жукове. В нем Аскеров назвал Жукова вором из-за того, что полководец, по словам Аскерова, «вывозил из Германии трофейное имущество» для личного пользования.

В августе 2023 года Савеловский районный суд уже оштрафовал Аскерова на 40 тысяч рублей за несоблюдение правил публичной деятельности для граждан с обозначенным статусом. Журналист признавался, что гордится тем, что оказался неугоден «нынешней России».