https://static.news.ru/photo/b77f2fc4-27e9-11ea-901e-fa163e074e61_660.jpg Фото: 7x7-journal.ru

Суд одобрил иск Роскомнадзора к интернет-журналу «7×7». Штраф для учредителя составит 20 тысяч рублей.

Причиной стали статьи, которые перевели на английский и коми языки. Изначально при регистрации СМИ указывалось, что «7×7» публикует материалы только на русском языке.

Защита журнала утверждала, что нарушения не представляют общественной опасности и поэтому стоит прекратить административное дело. Однако суд принял другое решение, информирует «Росбалт».

Ранее сыктывкарский городской суд подтвердил штраф в 800 тысяч рублей «7×7» за публикацию интервью с блогером Михаилом Световым. Издание собрало деньги на оплату штрафа с помощью краудфандинга за три дня, писал NEWS.ru.