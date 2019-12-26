Суд одобрил иск Роскомнадзора к интернет-журналу «7×7». Штраф для учредителя составит 20 тысяч рублей.
Причиной стали статьи, которые перевели на английский и коми языки. Изначально при регистрации СМИ указывалось, что «7×7» публикует материалы только на русском языке.
Защита журнала утверждала, что нарушения не представляют общественной опасности и поэтому стоит прекратить административное дело. Однако суд принял другое решение,
Ранее сыктывкарский городской суд подтвердил штраф в 800 тысяч рублей «7×7» за публикацию интервью с блогером Михаилом Световым. Издание собрало деньги на оплату штрафа с помощью краудфандинга за три дня, писал NEWS.ru.
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