Суд оштрафовал жителя Якутии за фото Гитлера в соцсетях

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Верховный суд республики Саха (Якутия) приговорил жителя Нюрбинского района к штрафу в 100 тысяч рублей за размещение в соцсетях фото Адольфа Гитлера и надписи, оправдывающей нацизм.

В суде было установлено, что мужчина опубликовал фото Гитлера на своей странице 4 мая 2020 года. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма). По ходатайству подсудимого, оно рассматривалось в особом порядке. Свою вину мужчина признал полностью и в содеянном раскаялся.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд, с учётом мнения государственного обвинителя приговорил мужчину к штрафу в размере 100 000 рублей. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами, — сообщается на сайте прокуратуры республики.

Ранее NEWS.ru писал, что депутаты Госдумы подготовили поправки о введении уголовной ответственности за оскорбления ветеранов Великой Отечественной войны. По словам вице-спикера нижней палаты, одного из авторов поправок Ирины Яровой, предлагается отнести к одной из форм реабилитации нацизма публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах войны.