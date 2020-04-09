Суд оштрафовал жительницу Петербурга за приём гостей во время самоизоляции

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Василеостровский районный суд оштрафовал жительницу Санкт-Петербурга Диану Соловьёву за то, что после заграничной поездки вместо самоизоляции она пригласила к себе домой гостей.

Женщина должна заплатить 15 тысяч рублей за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

В пресс-службе судов РИА Новости пояснили , что 3 апреля Соловьёва прибыла на территорию России из Норвегии и после ознакомления с постановлением главного государственного врача по Петербургу о необходимости изоляции должна была находиться на карантине.

Ранее NEWS.ru писал, что Мосгорсуд признал девять жителей столицы виновными в нарушении карантина по коронавирусу. Они получили первые штрафы после ужесточения статей КоАП о нарушении санитарно-эпидемиологических мер. Всех нарушителей оштрафовали на 15 тысяч рублей — минимальную сумму для граждан.

Поправки в Кодекс об административных правонарушениях вступили в силу 1 апреля. Документ увеличил наказания для нарушителей карантина: до 40 тысяч рублей для физлиц и до полумиллиона — для организаций. Согласно изменениям , незаконными являются только действия, «которые повлекли угрозу распространения заболевания».

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,52 миллиона человек, погибли свыше 88,5 тысячи, выздоровели 330 тысяч.

В России на 9 апреля зарегистрирован 10 131 случай коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 76 летальных исходов, выздоровели 698 человек. За сутки в стране подтверждены 1459 новых случаев инфекции в 50 регионах, 13 человек умерли, а 118 выздоровели.