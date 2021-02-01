Суд оштрафовал Юлию Навальную на 20 тысяч рублей

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Жена российского оппозиционного политика Алексея Навального, в настоящее время находящегося в СИЗО, Юлия Навальная оштрафована на 20 тысяч рублей. Её признали виновной в совершении административного правонарушения. Такой вердикт в понедельник, 1 февраля, вынес Щербинский районный суд Москвы.

Накануне во многих российских городах прошли несанкционированные акции протеста в поддержку Навального. Силовики задержали на митингах по всей стране как минимум 4567 человек. Наибольшее число задержанных в Москве, где за несколько часов с начала акции увели 1450 человек. На втором месте по этому показателю Санкт-Петербург (997 задержанных), на третьем — Красноярск (194 задержанных).

Навальная присоединилась к акции. Она вышла на улицу в столичном районе Сокольники, где находится СИЗО «Матросская Тишина», в котором находится арестованный Навальный. Через некоторое время после этого люди в чёрной форме усадили женщину в синий микроавтобус без опознавательных знаков и увезли в неизвестном направлении. В результате её доставили в отделение полиции «Щербинский» в Новой Москве. Вечером жену Навального отпустили из отделения.

На следующий день супругу оппозиционера признали виновно в совершении правонарушения, которое предусмотрено ч. 6.1 ст. 20.2 КРФоАП. Ей назначили наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.

Как ранее передавал NEWS.ru, главный редактор «Эха Москвы», руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов рассказал, чего ждать Навальному при власти Путина. По его словам, блогер не сможет выйти на свободу в ближайшее время, так как не пойдёт на компромисс с президентом.