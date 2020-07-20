Суд оштрафовал уральского схимонаха Сергия на 18 тысяч рублей

https://static.news.ru/photo/131e83c0-caa1-11ea-be51-fa163e074e61_660.jpg Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Лишённый церковного сана уральский схимонах Сергий оштрафован на 18 тысяч рублей.

Соответствующее решение вынес Верхнепышминский городской суд в рамках административного дела по ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), передаёт ТАСС.

Признать виновным и назначить ему наказание в виде штрафа 18 тысяч рублей, — заявил судья.

В основу административного дела в отношении монаха легли высказывания клирика во время проповеди в Среднеуральском женском монастыре, в ходе которой он назвал пандемию коронавируса мифом, призвал к неподчинению церковному руководству и властям, а также проклял тех, кто закрывает храмы во время пандемии, и предупредил о создании «электронного лагеря Сатаны».

3 июля суд Екатеринбургской епархии лишил отца Сергия (Романова) его сана за нарушение монашеских обетов и присяги. 7 июля суд в Верхнепышминском районе Свердловской области оштрафовал схимонаха на 90 тыс. рублей за распространение фейков о коронавирусной инфекции.

Ранее NEWS.ru писал о том, что уральский схимонах Сергий (Романов), которого ранее лишили сана, не пришёл на заседание суда в Верхней Пышме, где рассматривались материалы дела о возбуждении ненависти.