Суд оштрафовал Профсоюз журналистов за дискредитацию армии Объединению работников СМИ назначили максимальный штраф по новой статье КоАП

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Суд в Москве оштрафовал на 500 тысяч рублей Профсоюз журналистов и работников СМИ за якобы дискредитацию использования ВС РФ. Об этом NEWS.ru заявил представитель общественной организации.

Таганский суд Москвы оштрафовал Профсоюз журналистов и работников СМИ на 500 тысяч рублей по ст. 20.3.3 КоАП («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ»). Это максимальный штраф для юридических лиц по этому нарушению, — заявили в профсоюзе.

Представитель объединения сообщил NEWS.ru, что поводом для административного дела стала публикация на сайте профсоюза двух текстов о действиях армии РФ на территории Украины после 24 февраля. Причём они были обнародованы ещё до того, как приняли ст. 20.3.3, подчеркнул собеседник NEWS.ru.

Согласно буквальному содержанию позиции обвинения организацию привлекли к ответственности за «распространение идей, связанных с негативным отношением к проводимой РФ специальной военной операции на территории Украины». Таким образом организация фактически привлечена к ответственности за реализацию своего конституционного права на свободу слова, — заявил адвокат Максим Крупский, представляющий интересы профсоюза в суде.

Он напомнил, что ст. 29 Конституции РФ гарантирует свободу мысли и слова, а также запрет цензуры. По мнению юриста, суд «фактически отменил эту норму».

В организации сочли решение Таганского суда «незаконным и необоснованным», в связи с чем намерены в ближайшее время обжаловать его в вышестоящей инстанции.

Также сегодня, 3 августа, в Мосгорсуде будет рассматриваться заявление прокурора Москвы о ликвидации Профсоюза журналистов. NEWS.ru подробно рассказывал о сути требований надзорного ведомства и позиции организации, деятельность которой из-за иска была приостановлена.