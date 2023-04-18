Суд оштрафовал платформу Twitch за неудаление фейков о мобилизации Суд в Москве оштрафовал платформу Twitch на 4 млн рублей за неудаление фейков о мобилизации

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Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 4 млн рублей стриминговую платформу Twitch за неудаление фейковой информации о мобилизации и ядерной войне, передает РИА Новости. Речь идет о трансляциях с четырьмя ссылками на видеоролики с фейками про мобилизацию и ядерную войну, в том числе о записи с депортированным из России ютубером Некоглаем.

Признать Twitch Interactive, Inc виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 4 млн рублей, — говорится в сообщении.

Ранее директор Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина заявила, что деятельность стриминговых платформ Twitch и Trovo в России следует ограничить. По ее мнению, эти платформы становятся площадками для рекламы магазинов по продаже наркотиков. Она также отметила необходимость серьезного регулирования сферы видеоигр, вплоть до полного запрета самых жестоких.

18 апреля суд оштрафовал фонд Wikimedia на 800 тысяч рублей за неудаление из «Википедии» статьи и видео о зацепинге. Этот штраф стал седьмым в отношении Wikimedia, общая сумма денежных взысканий составляет 12,6 млн рублей.