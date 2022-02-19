Суд оштрафовал Mail.ru на три млн рублей за публикацию постов Навального

В Нижегородской области ожидается прибытие около 1000 человек из Донбасса. По приезду для них будет организован подвоз до пунктов временного размещения. Об этом сообщила пресс-служба правительства области, передаёт региональный портал NEWSNN.ru.

Мы сделали все необходимое для того, чтобы принимать и размещать людей. В первую очередь, будут задействованы объекты социальной инфраструктуры, соответствующие необходимым требованиям, — сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Ситуация...