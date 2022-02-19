18+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

Суд оштрафовал Mail.ru на три млн рублей за публикацию постов Навального

20:33, 20 февраля 2022
Суд оштрафовал Mail.ru на три млн рублей за публикацию постов Навального
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Савёловский районный суд в Москве оштрафовал Mail.ru на три млн рублей за публикацию постов политика Алексея Навального, муниципального депутата Ильи Яшина и членов Фонда борьбы с коррупцией (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), сообщает ТАСС. Согласно материалам дела в «Одноклассниках» были размещены их призывы к участию в несанкционированных акциях протеста.

ООО «Мэйл.ру» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 13.41 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 млн рублей, — сказано в решении суда.

Отмечается, что несмотря на направленные Роскомнадзором уведомления об ограничении доступа к информационным ресурсам, на которых размещена информация, распространяемая с нарушением закона, никаких мер компания не предприняла. 

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео