Суд оштрафовал Илью Азара на 150 тысяч рублей за призывы к митингам

https://static.news.ru/photo/5911d218-7c32-11eb-8791-96000091f725_660.jpg Илья Азар Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тверской суд Москвы оштрафовал на 150 тысяч рублей журналиста Илью Азара за призывы к несогласованным акциям протеста 12 марта 2020 года, которые были приурочены к принятию поправок в Конституцию.

В ходе заседания судья отказал в назначении лингвистической экспертизы, а также в признании ряда доказательств недопустимыми, рассказал МК.RU адвокат Азара Леонид Соловьёв. В настоящее время суд рассматривает второе дело в отношении журналиста, которое также связано с призывами к участию в протестах.

Ранее стало известно, что активистку движения «Весна» Елену Скворцову исключили из Санкт-Петербургского государственного университета из-за непрохождения ею обязательной учебной практики. Недавно девушка участвовала в протестной акции в поддержку аспиранта Азата Мифтахова, получившего шесть лет колонии за хулиганство. Активистка рассказала, что связывает отчисление из вуза именно с этим.

Как сообщал NEWS.ru, телеведущий Дмитрий Киселёв заявил, что призывы актрисы Александры Бортич к протестам в итоге могут оставить её без карьеры.