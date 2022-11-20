«Ъ»: суд оправдал трех офицеров ФСБ по делу о мошенничестве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Газета «Коммерсант» сообщает, что Западный окружной военный суд оправдал трех старших офицеров управления авиации ФСБ, которые обвинялись в особо крупном мошенничестве. Также их обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями при исполнении гособоронзаказа, а именно — возведении разборного комплекса казармы для летчиков арктического авиаотряда.

По версии обвинения, казарма в итоге оказалась стационарной, а не разборной и имела массу других недостатков. Суд, несмотря на это, согласился с утверждением защиты о том, что офицеры добросовестно исполняли свои обязанности и не только строили нужное здание, но и экономили бюджетные деньги.

В итоге офицеры были освобождены на основании решения суда о том, что отсутствует само событие преступления. Сотрудники ФСБ были освобождены в зале суда с правом на реабилитацию.

Издание отмечает, что решение выносил один из самых опытных военных судей страны Даниил Логачев. который известен оправданием обвиняемых в катастрофе на атомной подлодке «Нерпа». Часть заседаний из-за секретности проходила при закрытых дверях. Обвинение, в свою очередь, просило вынести фигурантам дела от 6,5 до 7,5 года лишения свободы, лишить их офицерских званий и солидарно выплатить в казну сумму нанесенного ущерба в размере 63,5 млн рублей.

Ранее бывший сотрудник УФСБ по Самарской области Дмитрий Демин признал вину в особо крупном мошенничестве. Офицеру инкриминируют хищение у подследственного хакера биткоинов на 187 млн рублей.