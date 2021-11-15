Суд оправдал обвинённого в убийстве экс-главу Раменского района

Подольский городской суд оправдал экс-главу Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова, которого присяжные сочли невиновным в убийстве зампредседателя Общественной палаты Евгении Исаенковой. Будет ли обвинение обжаловать данный вердикт, неизвестно. Об этом Business FM сообщил адвокат Кулакова Артём Сарбачев.

Суд на основании вердикта присяжных вынес моему подзащитному оправдательный приговор, оставив за ним право на реабилитацию, — сказал он.

Адвокат уточнил, что по закону приговор с участием присяжных может быть обжалован только в связи с процессуальными нарушениями в ходе процесса. Он также заявил, что не знает, планирует ли Кулаков вернуться в политику после вынужденного ухода с должности в связи с арестом.

Ранее присяжные заседатели оправдали Кулакова с большим перевесом голосов: пять присяжных высказались за оправдание и один был против. Сам Кулаков заявил, что ему было не всё известно о жизни Исаенковой, и предположил, что её мог выманить из дома какой-то человек.

Тело Исаенковой нашли в начале мая 2019 года в салоне её автомобиля. По версии следствия, находившийся вместе с ней Кулаков в ходе разгоревшегося между ними конфликта нанёс женщине сильный удар в лицо, перетащил на заднее сиденье и там задушил. Сменив одежду на убитой, чиновник уложил её тело на пол автомобиля и отправился домой.