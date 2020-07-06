Суд огласит переписку Соколова с убитой аспиранткой

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Октябрьский районный суд Петербурга принял решение огласить в ходе открытого заседания переписку между аспиранткой Анастасией Ещенко и обвинённым в её убийстве историком Олегом Соколовым.

Суд, выслушав мнения участников процесса, постановил исследовать в открытом заседании вещественные доказательства по делу: два телефона, два ноутбука, — цитирует «Интерфакс» судью Юлию Максименко.

Отмечается, что прокурор уже начала оглашать фрагменты переписки между убитой и Соколовым, записанной на технике учёного.

Ранее родители Ещенко и обвинение возражали против оглашения этих материалов на открытом заседании. Представитель потерпевшей Александра Бакшеева заявила, что на устройствах отсутствует детализация звонков Соколова, что говорит о том, что обвиняемый мог что-то удалить и вырвать из контекста. При этом она не отрицает наличие конфликта Ещенко с Соколовым.

В свою очередь адвокат учёного Сергей Лукьянов заявил, что переписка свидетельствует о том, что Ещенко желала Соколову смерти, оскорбляла его детей. А сам Соколов добавил, что переписка покажет, как сложившаяся ситуация «довела его до безумия».

Трагедия произошла в 2019 году: 9 ноября спасатели выехали на вызов к реке Мойке в Санкт-Петербурге. В МЧС позвонил таксист и сообщил о барахтающемся в воде человеке. Им оказался известный историк, преподаватель Петербургского университета. Мужчину достали и отправили в больницу. В рюкзаке спасённого обнаружили страшную находку — отрезанные женские руки. В ходе оперативно-разыскных мероприятий в квартире преподавателя нашли частично расчленённое женское тело и голову.

Оказалось, что труп принадлежит его выпускнице, 24-летней Анастасии Ещенко. По словам знакомых, они начали встречаться, ещё когда девушка училась на третьем курсе. Соколова обвинили в умышленном убийстве аспирантки. Историк застрелил девушку на почве ревности, расчленил её тело и пошёл топить в Мойке, где и был схвачен полицейскими.

Как писал NEWS.ru, 29 июня Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга перенёс на 6 июля 2020-го рассмотрение вопроса, какие фрагменты личной переписки между Ещенко и Соколовым можно огласить во время открытой части судебного заседания. Во время слушаний подозреваемый историк потребовал обнародовать все сообщения, не закрывая процесс.