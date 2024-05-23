Суд огласил решение о содержании главного кадровика МО Кузнецова в СИЗО Главный кадровик МО Кузнецов оставлен в СИЗО по решению суда

Фото: МО РФ

Юрий Кузнецов

Начальник главного управления кадров российского Минобороны Юрий Кузнецов оставлен под стражей по решению военного суда, передает РИА Новости. Сам генерал обратился к суду с просьбой пересмотреть решение об ограничении в связи с плохим состоянием здоровья.

Жалобу на постановление 235-го гарнизонного военного суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кузнецова Юрия Васильевича отклонить, — говорится в сообщении.

Кузнецов ранее жаловался на щитовидную железу и общее неблагоприятное состояние здоровья. По его словам, за решеткой усилилось влияние различных заболеваний, которые появились после участия в работах после ликвидации последствий ЧС на атомной станции в Чернобыле. В связи с этим сторона защиты настаивала, что подсудимого необходимо перевести на домашний арест. Судья, как уточняется, не нашел обоснований для смягчения меры пресечения. Также на заседании было объявлено об аресте счетов генерала, наличные деньги были изъяты.

В середине мая появилось видео с коттеджем, который, предположительно, был взяткой главному кадровику Минобороны РФ Юрию Кузнецову. На ролике видно здание кафе «Рай», которое принадлежит обвиняемому в предоставлении взятки Леве Мартиросяну.