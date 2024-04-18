Суд обязал Макаревича выплатить штраф за нарушение закона об иноагентах

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Андрей Макаревич

Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу музыканта Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) на решение суда о назначении ему штрафа за нарушение закона об иностранных агентах, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы. Певца обязали выплатить 35 тысяч рублей.

Московский городской суд оставил постановление Симоновского районного суда города Москвы о назначении Макаревичу Андрею Вадимовичу административного наказания в виде административного штрафа в размере 35 000 рублей без изменения, апелляционную жалобу заявителя без удовлетворения. Макаревич А. В. обвиняется в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ, — говорится в сообщении.

Таганский районный суд Москвы ранее оштрафовал на 30 тысяч рублей комика Руслана Белого (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) за нарушение порядка деятельности иностранного агента. В его отношении был составлен протокол по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ. Юмориста оштрафовали за публикацию на платформе «Дзен», в которой он не указал свой статус.

До этого на рэпера Noize MC (Иван Алексеев, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) составили новый протокол по статье о нарушении деятельности иностранных агентов. Министерство юстиции России внесло Алексеева в список иностранных агентов осенью 2022 года. После начала специальной военной операции на Украине музыкант покинул страну.