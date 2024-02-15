Суд объяснил решение по делу о доначислении налогов «Посуда-Центру» Суд допустил взыскание компенсации с консультантов по делу «Посуда-Центра»

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Налоговые консультанты, полагаясь на оговорку об исключении или ограничении своей ответственности, которая прописана в договорах с заказчиками, могут столкнуться с взысканием компенсации за предоставление некачественных услуг, сообщила судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда, пишет РБК. Решение о пересмотре дела ретейлера «Посуда-Центр сервис» против московского филиала аудиторско-консалтинговой сети Б1 основано на этом выводе.

Спор между истцом и ответчиком был отправлен на дальнейшее рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы. Компенсацию с налоговых консультантов в размере более 11,7 млн рублей могут взыскать за предоставленную «Посуда-Центру» методику по учету товарных потерь. В результате сервису доначислили налоги.

Изначально Арбитражный суд города Москвы, а затем апелляционный и кассационный суды отклонили просьбу ретейлера. После этого компания «Посуда-Центр» обратилась в Верховный суд.

Удовлетворение иска объяснили тем, что спор не рассмотрели по существу, уточнили в суде. В то же время необходимо изучить, правильно ли ретейлер воспользовался методикой учета, предоставленной налоговыми консультантами, подчеркнула коллегия Верховного суда под председательством Натальи Чучуновой.



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