https://static.news.ru/photo/335a33b8-6760-11ea-9dce-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Захарченко Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Защита бывшего сотрудника антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко попросила о пересмотре иска Генпрокуратуры о взыскании имущества экс-офицера в пользу государства по вновь открывшимся обстоятельствам. Никулинский суд в Москве отказал юристам обвиняемого в удовлетворении заявления.

Как отмечает защита Захарченко, во время рассмотрения дела в Пресненском суде не было установлено получение денег подзащитным. Что, как заявили адвокаты, является поводом для пересмотра решения о взыскании имущества с бывшего полковника и его близких. Также речь идёт о деньгах, находящихся на их банковских счетах.

В заявлении говорится о получении Захарченко взятки в размере $800 тысяч. По данному эпизоду экс-офицера оправдали. Следовательно, не было доказано, что имущество было приобретено на незаконно полученные средства. Адвокаты Захарченко попросили отменить решение о взыскании 9 млрд рублей.

Суд постановил в удовлетворении заявления защиты отказать, — передаёт ТАСС решение инстанции.

Как ранее писал NEWS.ru, супруга экс-полковника Захарченко сбежала из России вместе с дочерью. Она живёт на вилле осуждённого полицейского в Сардинии.

Дмитрий Захарченко 10 июня 2019 года был осуждён на 13 лет колонии строгого режима. Его оштрафовали на 117 млн рублей по делу о получении взятки. Позже апелляционная комиссия снизила ему срок заключения до 12,5 года. Дело Захарченко получило широкий общественный резонанс, поскольку во время обысков у него нашли денежные средства в размере 9 млрд рублей в различной валюте.