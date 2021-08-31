Суд не стал рассматривать иск КПРФ о снятии «Единой России» с выборов

Верховный суд отказался рассматривать иск КПРФ о снятии партии «Единая Россия» с выборов в Государственную думу по подозрению в подкупе избирателей. Информация об этом опубликована на сайте ВС.

Суд отказался принимать заявление и вернул дело в канцелярию 30 августа. Причина такого решения неизвестна.

Пресс-секретарь лидера КПРФ Геннадия Зюганова Александр Ющенко не стал комментировать NEWS.ru решение Верховного суда, отметив, что «Геннадий Андреевич высказал свою позицию давно и сразу». Ситуацию, когда «президент раздаёт деньги от имени „Единой России“» представитель пресс-службы назвал «определённым перекосом».

Сергей Обухов, один из авторов иска, заявил «Эху Москвы», что коммунисты оспорят это решение после получения определения суда.

22 августа президент Владимир Путин заявил, что необходимо выплатить пенсионерам ещё по 10 тысяч рублей, а военным — по 15 тысяч. Он попросил партию «Единая Россия» организовать эту выплату, когда та сформирует фракцию в Государственной думе нового созыва.

24 августа глава государства подписал указ о единовременной выплате пенсионерам, составляющей 10 тысяч рублей. Граждане получат деньги в сентябре, подавать заявление для этого не нужно.

После этого КПРФ обвинила «Единую Россию» в подкупе избирателей. Члены партии Обухов и Валерий Рашкин подали иск в Верховный суд с требованием снять с выборов федеральный список ЕР из-за этих выплат. В партии власти считают, что оснований для снятия с выборов нет.