Суд не стал отправлять супруга блогерши Лерчек под домашний арест

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Артем Чекалин

Пресненский суд Москвы на заседании в пятницу, 14 июля, не удовлетворил ходатайство Следственного комитета РФ об изменении меры пресечения мужу блогерши Лерчек Артему Чекалину, сообщает РЕН ТВ. Это означает, что его не отправят под домашний арест.

Следственный комитет настаивал на ужесточении меры пресечения, мотивируя это нарушениями со стороны Чекалиных. В частности, они пользовались интернетом и общались со свидетелями по своему делу.

Артем Чекалин, выступая в суде, заявил, что СК РФ потребовал домашнего ареста из-за интервью YouTube-каналу «Эмпатия Манучи», на котором настаивали сотрудники администрации президента РФ.

На нас вышли сотрудники администрации президента, управления внутренней политики, убедили нас, что мы обязаны дать это интервью с призывом, чтобы люди платили налоги, — рассказал он.

При этом, как утверждал Чекалин, ему обещали, что интервью согласовано со следственными органами и последствий не будет. После этого было решено перенести на 21 июля заседание суда по вопросу ужесточения меры пресечения Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, чтобы изучить интервью блогеров.

В начале июля суд отказался снять арест с денежных счетов и автомобиля Rolls-Royce блогеров Лерчека и ее мужа Артемчека. В ходе заседания их адвокат Константин Третьяков заявил, что пара уже погасила налоговую задолженность в размере 311 млн рублей, но расследование дела не прекратили.