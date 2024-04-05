Суд не стал арестовывать замгендиректора «Сирена-Трэвел» Кальчука Суд Москвы запретил определенные действия замгендиректора «Сирена-Трэвел»

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Александр Кальчук

Хорошевский суд Москвы избрал меру в отношении заместителя генерального директора OA «Сирена-Трэвел» Александра Кальчука, запретив ему определенные действия, сообщили в пресс-службе суда. Кальчук проходит по делу о неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру России. Мера пресечения будет действовать вплоть до 4 июня.

Суд в столице избрал меру пресечения заместителю генерального директора АО «Сирена-Трэвел». Постановлением Хорошевского районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий на срок два месяца, до 4 июня 2024 года в отношении Кальчука Александра Васильевича, — говорится в публикации.

Ранее СМИ сообщали о решении суда в отношении заместителя генерального директора по IT и производству в компании «Сирена-трэвел» Игоря Ройтмана, который также проходит по делу о неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру. Его заключили под стражу. В скором времени Ройтману изберут меру пресечения.

Также ранее СМИ сообщали о задержании главы одной из крупнейших букмекерских контор России «Мелбет» Игоря Ляпустина. Уточнялось, что против него возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.