Суд не поверил, что Захаров после ДТП с Ефремовым погиб из-за ошибки врачей

https://static.news.ru/photo/41c94360-f1b9-11ea-ac41-fa163e074e61_660.jpg Фото: Денис Воронин/АГН «Москва»

Суд не поверил доводам защиты, заявлявшей, что Сергей Захаров, погибший в результате смертельного ДТП в центре Москвы, скончался из-за врачебной ошибки.

Также суд считает голословными предположениями доводы защиты о том, что травмы Захаров мог получить, когда автомобиль переворачивали.

8 сентября в 11:00 Пресненский суд Москвы начал оглашать ему приговор. Поддержать Ефремова пришли актёры Михаил Горевой, Гарик Сукачёв, Никита Высоцкий и другие. В ходе оглашения приговора суд признал Ефремова виновным в совершении ДТП, в результате которого погиб водитель фургона Сергей Захаров. Сам артист свою вину не признаёт.

NEWS.ru ведёт текстовый онлайн из зала суда.

8 июня Jeep Grand Cherokee Михаила Ефремова выехал на встречную полосу и врезался в фургон в центре Москвы. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь.

Прокурор попросила приговорить Михаила Ефремова к 11 годам лишения свободы, максимальный срок, согласно Уголовному кодексу, — 12 лет. Прокурор полагает, что исправление подсудимого без изоляции от общества невозможно. Помимо связанного с лишением свободы наказания она попросила суд частично удовлетворить иск старшего сына погибшего Сергея Захарова — 500 тысяч вместо 7,3 млн — и полностью иск других родственников в 1 рубль.

В последнем слове актёр назвал 11 лет «кровожадным сроком». Он считает, что если бы на скамье подсудимых был рядовой человек, а не знаменитость, то запрошенный срок был бы ниже, писал NEWS.ru.