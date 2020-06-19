Суд не нашёл виноватых в подмосковном конфликте в средневековом стиле

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Деревня Малые Вяземы Одинцовского района Подмосковья стала ареной для конфликта, некоторые детали которого напоминают об античных или средневековых осадах.

Подробности истории приводит «Московский Комсомолец». Всё началось ещё 10 лет назад, когда житель деревни Николай Головач познакомился с 61-летней Татьяной Лихачёвой по объявлению в газете. Пара заключила брак и первое время жила дружно, однако затем отношения разладились. Женщина утверждала, что супруг выпивает и бьёт её, а Головач заявлял, что жена ищет любовь на стороне. В итоге пара решила развестись, причём Лихачёва потребовала 5 млн рублей отступных. Эта история даже освещалась на федеральных каналах. В марте 2018 года на одном из ток-шоу сосед пары дал им обоим нелестную характеристику. В частности, житель деревни заявил, что видел, как Головач избивает свою собаку.

Оскорблённый пенсионер пообещал отомстить соседу и сжечь его дом. Свои слова он попытался воплотить в действительность и часто швырял на соседний участок горящие палки. Однажды Головач ранил соседа в руку из лука. 16 июня 2019 года, оказавшийся фактически во вражеской осаде, мужчина едва не потерял дом. В стене жилища жена потерпевшего обнаружила горящую стрелу, ещё две лежали рядом, от них исходил запах горючей смеси. Ущерб от поджога составил чуть менее 40 тысяч рублей.

Полиция нашла в доме Головача горючую жидкость и арбалет, там же находились три мелкокалиберные винтовки и патроны к ним. Сначала пенсионер признал свою вину, но потом отказался от своих слов.

Одинцовский суд рассмотрел дело и решил, что наличие арбалета не подтверждает причастность Головача к вменённому преступлению, так как изъятые с места преступления стрелы «были утрачены на досудебной стадии» и поэтому их отношение к конкретному оружию доказать невозможно. Винтовки и патроны пенсионер нашёл случайно ещё в 2000 году, по его словам.

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