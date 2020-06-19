Суд не нашёл виноватых в подмосковном конфликте в средневековом стиле

Деревня Малые Вяземы Одинцовского района Подмосковья стала ареной для конфликта, некоторые детали которого напоминают об античных или средневековых осадах.
Подробности истории
Оскорблённый пенсионер пообещал отомстить соседу и сжечь его дом. Свои слова он попытался воплотить в действительность и часто швырял на соседний участок горящие палки. Однажды Головач ранил соседа в руку из лука. 16 июня 2019 года, оказавшийся фактически во вражеской осаде, мужчина едва не потерял дом. В стене жилища жена потерпевшего обнаружила горящую стрелу, ещё две лежали рядом, от них исходил запах горючей смеси. Ущерб от поджога составил чуть менее 40 тысяч рублей.
Полиция нашла в доме Головача горючую жидкость и арбалет, там же находились три мелкокалиберные винтовки и патроны к ним. Сначала пенсионер признал свою вину, но потом отказался от своих слов.
Одинцовский суд рассмотрел дело и решил, что наличие арбалета не подтверждает причастность Головача к вменённому преступлению, так как изъятые с места преступления стрелы «были утрачены на досудебной стадии» и поэтому их отношение к конкретному оружию доказать невозможно. Винтовки и патроны пенсионер нашёл случайно ещё в 2000 году, по его словам.
В начале июня во время своего визита в Хмельницкую область из лука попробовал пострелять президент Украины Владимир Зеленский, писал NEWS.ru. Глава государства поразил в ногу нарисованного кабана.
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