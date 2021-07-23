Суд назначил экспертизу по делу Дудя

Зюзинский суд Москвы принял решение о назначении психолого-лингвистической экспертизы по делу журналиста Юрия Дудя. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе издания.

После проведения экспертизы будет назначена дата нового заседания. Сам журналист на выходе из здания суда сказал, что заседание отложили, и ему «больше нечего добавить», передаёт «Дождь».

Дудя обвиняют в пропаганде наркотиков с использованием Интернета из-за его интервью с блогером Ивангаем и рэпером Моргенштерном. Однако журналист во время разговора о наркотиках со своими героями делает предупреждение о том, что «наркотики — это зло».

Потребовала проверить видеоролики Юрия Дудя Лига безопасного интернета. Её цель — противодействие «опасному контенту». Например, эта организация просила Роскомнадзор замедлить скорость доступа к TikTok из-за контента с информацией о суицидах, пропагандой наркотиков и оскорблением чувств верующих. В 2011 году за её создание выступили такие ведомства, как Минкомсвязи, МВД и думской Комитет по вопросам семьи, женщин и детей. Организацией руководит Екатерина Мизулина, дочь сенатора Елены Мизулиной.

Внимание к пропаганде в роликах Юрия Дудя связано с тем, что основная аудитория его YouTube-канала — дети и подростки, считает Екатерина Мизулина.