Суд назначил дату предварительного слушания дела Ефремова

https://static.news.ru/photo/392384e4-cc45-11ea-8eeb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Предварительное заседание по делу обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлёкшем по неосторожности смерть человека, актёра Михаила Ефремова Пресненский суд Москвы назначил на 29 июля. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.

По уголовному делу в отношении Михаила Ефремова назначено предварительное слушание на 29 июля 2020 года в 11:00, — цитирует сообщение РИА Новости.

Согласно Уголовно-процессуальному кодексу, предварительное слушание проводится судьёй единолично в закрытом судебном заседании с участием сторон.

Ефремов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершённое в состоянии опьянения, повлёкшее по неосторожности смерть человека». Санкция статьи предусматривает до 12 лет колонии.

Сегодня материалы расследования поступили в Пресненский суд Москвы. Дело будет рассматривать судья Елена Абрамова. Она известна по приговорам полковнику Захарченко и футболистам Кокорину и Мамаеву.

Ефремов устроил ДТП в центре Москвы 8 июня. Управляя Jeep Grand Cherokee, он выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь. Погибшим оказался 57-летний Сергей Захаров, он работал в службе доставки еды. У него в Рязани остались пожилая мать, жена и двое детей. В момент аварии Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В его крови обнаружили каннабиноиды и кокаин.

Как писал NEWS.ru, ранее Генпрокуратура взяла на контроль дело о ДТП с участием Ефремова.