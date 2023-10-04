Суд нашел пропаганду нацизма в клипе на антивоенную песню Врача из Новгорода оштрафовали за клип на песню Cranberries

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Врача из Великого Новгорода, кандидата в гордуму от «Яблока» Валерия Кочнева оштрафовали на две тысячи рублей за клип на песню Cranberries Zombie, сообщила пресс-служба партии. Суд счел публикацию видеоряда с хроникой времен Третьего рейха демонстрацией нацистской символики. Ролик был выложен на странице хирурга во «ВКонтакте», сама песня ирландской группы является антивоенной протестной реакцией на теракты в Великобритании в 1993 году.

Лингвистическую экспертизу песни проводить не стали, так как она исполняется на английском. Видеоряд эксперт управления МВД тоже не анализировала. Сам ролик, по словам Кочнева, выложил не он — его взламывали мошенники.

Представительница партии Ксения Черепанова в своем Telegram-канале возмутилась решением суда.

Вероятно, это первый такой случай в судебной практике. <...> Такого, чтобы антифашиста судили за нацизм, еще не было, — написала она.

Ранее в Иркутской области возбудили уголовное дело в отношении мужчины, демонстрировавшего нацистские татуировки на своем теле на детской площадке. Он уже привлекался за аналогичное деяние. Теперь ему грозит штраф до миллиона рублей либо до четырех лет лишения свободы.