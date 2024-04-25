Суд наложил арест на счета замглавы МО и его семьи ТАСС: столичный суд арестовал активы и счета замглавы МО Иванова и его семьи

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Суд Москвы наложил арест на недвижимость, счета и активы замминистра обороны РФ Тимура Иванова, а также его семьи, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. По информации журналистов, обеспечительные меры коснулись его жены, бывших супруг и пятерых детей.

Все, что зарегистрировано на него и на его жену, а также на бывших жен и пятерых детей, включая приемных, все это имущество уже арестовано столичным судом в целях обеспечительных мер в случае признания высокопоставленного офицера впоследствии виновным, — говорится в статье.

Ранее стало известно, что один из учредителей организации «Олимпситистрой» дал обличающие замглавы МО показания по делу о взяточничестве. Московский бизнесмен является подрядчиком оборонного ведомства, писал ТАСС. Согласно версии Следственного комитета, Иванов от лица Минобороны предоставлял предпринимателю за откаты более выгодные подряды через электронную систему торгов. Все это происходило в период с 2018 по 2023 год.

24 апреля Басманный районный суд российской столицы избрал Иванову меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 23 июня 2024 года. То же время под арестом проведет Бородин, которого задержали в рамках другого уголовного дела.