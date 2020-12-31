Суд наложил арест на имущество бывших руководителей Инвестбанка

https://static.news.ru/photo/f4e52c1c-4ce9-11eb-adf4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Арбитражный суд Москвы арестовал активы бывшего руководства Инвестбанка, обанкротившегося в 2014 году.

Под арест попало имущество 19 человек, в числе которых глава наблюдательного совета Юрий Матвеев и лица, входившие в его состав, а также члены правления банка. В определении суда отмечается, что арест наложен на имущество, «в чём бы оно ни состояло и где бы ни находилось», а также на денежные средства, включая те, что поступят на счета в будущем, сообщает РИА Новости.

В частности, арестованы квартиры и земельные участки в Москве, Подмосковье и других регионах, принадлежащие бывшим руководителям банка.

В середине 2019 года бенефициар Инвестбанка Сергей Мастюхин, члены правления и наблюдательного совета были признаны ответственными по долгам кредитной организации и привлечены к субсидиарной ответственности по его неисполненным обязательствам, которые оцениваются примерно в 40 млрд рублей.

Лицензия у Инвестбанка была отозвана в конце 2013 года. На тот момент он занимал 80-е место среди отечественных банков.

Ранее NEWS.ru писал, что суд арестовал имущество на 10 млн рублей гендиректора компании «Аэрофлот» Владимира Александрова, который является одним из фигурантов дела о хищении. Согласно материалам дела, в 2016–2017 годах Александров в сговоре с другими фигурантами дела заключил с адвокатской коллегией «Ваш адвокатский партнёр» договор на оказание юридических услуг на 250 млн рублей, которые позже были похищены.