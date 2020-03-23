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Заседание суда Ненецкого автономного округа, где будет рассматриваться уголовное дело Дениса Поздеева (обвиняемого в убийстве ребёнка в детском саду Нарьян-Мара), станет выездным. Суд соберётся в Архангельской клинической психиатрической больнице, где сейчас находится Поздеев.

Как передаёт ТАСС, слушания начнутся 24 марта и пройдут в закрытом режиме. Обвиняемого поместили в лечебное учреждение после того, как экспертиза установила, что он страдает психическим расстройством и в момент убийства был невменяем.

Как писал NEWS.ru, 31 октября 2019 года на территорию детского сада «Сказка» в Нарьян-Маре проник посторонний мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, и нанёс смертельное ножевое ранение одному из малолетних воспитанников. По подозрению в убийстве был задержан местный житель Денис Поздеев, свою вину он признал. Мужчине было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего).