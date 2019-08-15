https://static.news.ru/photo/43c021a2-bf5b-11e9-9cee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Суд над Дарьей Сосновской, которую ударил полицейский во время митинга в Москве 10 августа, назначен на 19 августа. Об этом сообщили в Таганском суде Москвы.

Девушке грозит 20 тысяч рублей штрафа за нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга (ч.5 ст. 20.2 КоАП). Штраф могут заменить на обязательные работы на срок до 40 часов, передаёт телеканал « Дождь ».

Девушку задержали в ходе акции на проспекте Сахарова. В ходе задержания сотрудник ОМОНа ударил её кулаком в живот. В связи с этим Сосновская обратилась в следственное управление по Центральному административному округу столицы. По данному факту Московское управление министерства начало служебную проверку, писал News.ru.