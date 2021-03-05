Суд над Навальным: россияне назвали самые запоминающиеся события февраля

https://static.news.ru/photo/e7672afe-7dcc-11eb-983c-96000091f725_660.jpg Алексей Навальный Фото: АГН «Москва»

Аналитический центр «Левада-Центр» (признан иноагентом на территории РФ) провёл опрос и выяснил, какие события россияне считают самыми запоминающимися в феврале. Одним из них стал суд над оппозиционером Алексеем Навальным.

Опрос был проведён в период с 18 по 24 февраля 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объёмом 1601 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.

По итогу большинство респондентов (20%) главным событием февраля назвали суд над Навальным. На втором месте рейтинга — протестные акции (18%), а на третьем — пандемия коронавируса (13%). Меньше всего россиян интересовали региональные новости и события спорта (по 1%).

Тем не менее большинство опрошенных (28%) заявили, что ничего, что происходило в России за последний месяц, их не заинтересовало.

Оппозиционера задержали в аэропорту Шереметьево, когда он вернулся из Германии. Там россиянин лечился от последствий якобы отравления веществом типа «Новичок». Причиной задержания стало неисполнение блогером условий приговора по делу «Ив Роше». Мосгорсуд признал законным ранее вынесенный вердикт, но изменил срок отбывания наказания оппозиционера в колонии — он проведёт в ней два года и шесть месяцев, поскольку часть времени находился под домашним арестом.

Также Навального признали виновным по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны. Он должен выплатить штраф в размере 850 тысяч рублей. Если бы оппозиционера судили по новой редакции статьи о клевете, он мог бы получить реальный срок и по ней.

Ранее NEWS.ru писал, что супруга осуждённого оппозиционного политика Алексея Навального Юлия призналась подписчикам, что питание в следственном изоляторе № 3 «Кольчугино», где содержится её муж, не отличается разнообразием. Женщина собирает передачу в тюрьму и обратилась за советом к пользователям соцсетей.