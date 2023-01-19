Суд над Фургалом подходит к концу: подробно о том, к чему пришло следствие Уже скоро присяжные вынесут вердикт по делу экс-губернатора обвиняемого в убийствах. Но оно чревато новым судебным процессом

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Рассмотрение в суде ходатайства следствия о продлении ареста экс-губернатору Хабаровского края Фургалу

Два десятка лет спустя. Завершается первый процесс против Сергея Фургала

В Московской области подходит к концу судебный процесс над бывшим губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом. 23 января стороны перейдут к прениям. Фургала обвиняют в организации двух убийств и одного покушения. Бывший губернатор и ещё трое подсудимых свою вину отрицают. Показания свидетелей преступлений 2004–2005 годов и нынешние расходятся. Даже если в этот раз присяжные оправдают Фургала, в Хабаровске его будут судить дальше, уже по обвинению в организации преступного сообщества и в мошенничестве в ходе управления заводом «Амурсталь». О том, к чему пришёл судебный процесс по этому громкому делу — в материале NEWS.ru.

Власть и активы

Сергей Фургал — экс-губернатор Хабаровского края, вступил в должность 24 декабря 2018 года, арестован спецназом ФСБ 9 июля 2020 года и этапирован в Москву. Почти два с половиной года Фургал провел в СИЗО «Лефортово», где он сидит в одной камере с Михаилом Абызовым, бывшим федеральным министром по делам «открытого правительства».

Фургал избирался в Госдуму от ЛДПР, на губернаторских выборах 2018 года воспринимался скорее как «технический кандидат», но победил члена Высшего совета «Единой России», бывшего главу Хабаровского края Вячеслава Шпорта. Шпорт отказался комментировать NEWS.ru дело Фургала.

Фургал успешно управлял краем: после ареста хабаровского губернатора это отмечал даже Владимир Путин. Люди из команды губернатора, избиравшиеся от ЛДПР, на выборах также получили абсолютное большинство и в региональный парламент.

Фото: Дмитрий Моргулис/ТАСС 23.09.2018 Кандидат на пост губернатора Хабаровского края от ЛДПР Сергей Фургал после голосования на избирательном участке

Сергей Фургал также был крупным бизнесменом в Хабаровском крае, занимался операциями с лесом и металлами. Завод «Амурсталь» был одним из главных активов семьи Сергея Фургала и его партнера Николая Мистрюкова. Уже после ареста Фургала по обвинению в причастности к убийствам, на ряд лиц, связанных с руководством «Амурстали» (в том числе на экс-губернатора) завели уголовные дела о мошенничестве и организации преступного сообщества. По версии следствия, они выводили с предприятия деньги. Пока к рассмотрению этого дела по существу в Хабаровске не приступили.

После ареста Фургала в Хабаровске начались необычные для российских регионов протесты. Много месяцев в дальневосточном городе продолжались массовые митинги: против демонстрантов возбуждали уголовные дела, сторонники Фургала говорят о более 600 человек, привлеченных к административной ответственности. Ранее в Хабаровске гайд-парки (места, где можно митинговать без разрешения властей) располагались в центре города, в ходе протестов их перенесли на окраины. Более чем за два года содержания экс-губернатора в СИЗО акции в его поддержку потеряли в численности, но не прекратились.

Наклеек «Ямысергейфургал» на автомобилях много. Трогательна переписка жителей с губернатором и фигурантами его дела. Каждый день фургаловцы пишут письма, чтобы как-то поддержать заключенных, и получают ответы. Этих писем сотни. Сергей Иванович пишет о том, что он думает относительно проблем края, обсуждает новости, которые до него доходят, возмущается поведением судьи и следователей, — рассказывает участница кампании хабаровская журналистка Татьяна Хлестунова.

По её словам, в Хабаровске до сих пор собираются в поддержку Фургала минимум еженедельно, экс-губернатору передавали слова поддержки в мегафон под стенами СИЗО «Лефортово». Сторонники ходят на суды в Московской области и Хабаровском крае. Но недоброжелателей у арестанта также хватает.

Не знаю, совершал ли Фургал приписываемые ему преступления. Этот человек честолюбивый, крайний популист, обидчивый и мстительный, высказался в разговоре с NEWS.ru хабаровский общественник Сергей Плешаков, бывший руководитель НКО «Зеленый дом».

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Акция протеста против ареста Сергея Фургала

Черчилль, Пушкин и убийства

Процесс по делу о двух убийствах и одном покушении проходит в подмосковном Красногорске. Дело забрали из Хабаровского края: по мнению силовиков, на малой родине Фургал способен оказать давление на правосудие. Дело передали в Люберецкий городской суд, который проводит выездные заседания в Красногорске, в Московском областном суде.

Оно рассматривается с мая 2022 года с участием присяжных, 23 января суд перейдет к прениям сторон. Фургала обвиняют в том, что он заказал в 2004–2005 годах убийства предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушение на Александра Смольского.

Зоря и Булатов были застрелены из пистолетов в Хабаровске. В раненого Булатова для верности ещё и кинули гранату. В гараж Смольскому в поселке городского типа Прогресс в Амурской области кинули две гранаты, одна не разорвалась, мужчина остался жив.

По версии следствия, убийства в Хабаровске совершил подсудимый Андрей Палей, также известный как Пушкин. Неудачное покушение в Прогрессе устроил подсудимый Марат Кадыров. Организовать убийства Фургалу помог его помощник Андрей Карепов, также известный как Черчилль. В суде Карепов дал показания, что Черчилль — его армейский позывной.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости Фигурант дела губернатора Хабаровского края Сергея Фургала генеральный директор ООО «Альтеза» Андрей Палей, подозреваемый в убийствах предпринимателей, в Басманном суде Москвы

В розыске по делу за участие в подготовке убийств и покушения также находится Михаил Тимофеев, хозяин хабаровского спортивного клуба «Моисей», ресторана «Серая лошадь» и другого местного бизнеса. Ранее Тимофеев отсидел срок за рэкет: его неоднократно называли в СМИ лидером преступной группировки, сформировавшейся вокруг «Моисея». В суде существование ОПГ доказано не было. Тимофеев и Карепов были помощниками Фургала в бытность его депутатом Госдумы.

Кирилл Кабанов, бывший сотрудник ФСБ, а ныне — член президентского совета по правам человека, рассказал NEWS.ru, что в старых милицейских оперативных базах Фургал проходил как человек, имеющий отношение к организованной преступности Дальнего Востока.

Есть определенный внутриэлитный расклад, есть понятие воли. Внутриэлитные отношения, гарантии. Такое есть не только в России, но и во всем мире, — Кабанов объясняет, почему приговоры за убийства хабаровских предпринимателей будут вынесены спустя почти 20 лет.

Показания бизнес-партнера

Два собеседника NEWS.ru, связанные с правоохранительными органами, отметили, что сейчас силовики поднимают уголовные дела по тяжким преступлениям 1990-х и 2000-х годов. Основными доказательствами на новых судебных процессах являются либо генетические экспертизы (возможные сейчас, но недоступные в те годы), либо показания свидетелей или подельников, по каким-то причинам полученные только сейчас.

Участвующие в деле адвокаты, с которыми говорил NEWS.ru, отмечают, что в нынешнем процессе практически отсутствуют вещественные доказательства убийств и покушений 2004–2005 годов: пули, пистолеты, осколки гранат и неразорвавшаяся граната.

Основные свидетели, давшие показания против Фургала — его бывший партнер по бизнесу, совладелец «Амурстали» Николай Мистрюков и бывший милиционер Владимир Першин, отсидевший за вымогательство. Першин оказывал поддержку по линии силовых структур бизнесу Фургала — экс-губернатор подтвердил это в суде.

Мистрюкова задержали чуть более чем за полгода до Фургала. Он страдает онкологическим заболеванием, после ареста продал свою долю в «Амурстали» ниже рыночной стоимости. Мистрюков дал подробные показания: по его версии, именно они с Фургалом заказали убийство трёх человек.

Фото: Правительство Хабаровского края Сергей Фургал посетил завод «Амурсталь»

Мистрюков рассказал, что предприниматель Смольский был их с Фургалом конкурентом в бизнесе — на тот момент основном для них — по приему металлолома. Смольский препятствовал развитию «МиФа» (так тогда называлась их компания, по первым буквам фамилий, «Мистрюков и Фургал») в своем поселке городского типа Прогресс, в 600 километрах от Хабаровска.

Мистрюков говорит, что они с Фургалом обрадовались, что Смольский выжил при покушении: «МиФу» он больше не мешал. Смольский продолжил заниматься бизнесом, затем обанкротился. Сейчас является депутатом в совете родного поселка Прогресс.

С момента ареста Фургала он практически не давал комментариев СМИ, в показаниях на суде был осторожен в оценках: не подтвердил и не опроверг, мог ли стоять Фургал за покушением на него. Смольский не ответил на предложение NEWS.ru об интервью.

Расстрелянный Евгений Зоря — хабаровский предприниматель. С Фургалом и Мистрюковым у Зори был конфликт за ангар и подъездные железнодорожные пути на обанкротившемся заводе. Конфликт разбирался в арбитражном суде. Мистрюков дал показания, что он и Фургал опасались, что Зоря закажет их физическое устранение, и решили сыграть на опережение — убить Зорю.

После убийства Мистрюкова и Фургала были в числе подозреваемых, но арестованы не были. В середине 2000-х следствием рассматривались и другие версии убийства Зори.

Вдова погибшего, Лариса Зоря, заявляла СМИ, что считает Фургала заказчиком убийства. Она живет в Канаде, где управляет русскоязычным радио «Вера». Лариса Зоря не ответила на предложение NEWS.ru об интервью.

Погибший предприниматель Олег Булатов — бывший милиционер, был партнером Фургала и Мистрюкова в бизнесе по сбору и продаже металлолома. Судя по показаниям Мистрюкова, его устранили, так как боялись, что он может дать показания по убийству Зори. С родственниками Булатова NEWS.ru связаться не удалось.

Массажист или повар

Показания второго ключевого свидетеля, на которых базируется обвинения против Фургала, бывшего милиционера Владимира Першина, достаточно противоречивые. О причастности к убийствам Фургала Першин, судя по его показаниям, слышал от Черчилля Карепова — в ту пору, когда они оба работали на Фургала и Мистрюкова.

Судя по показаниям Першина, в гараж Смольскому гранаты кидал Марат Кадыров, которого он называет поваром из ресторана «Серая лошадь», принадлежавшего гангстеру Тимофееву.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Николай Мистрюков, проходящий по делу губернатора Сергея Фургала, в Басманном суде Москвы

Кадыров же утверждает, что не только никогда не был в «Серой лошади», но никогда не работал поваром. На момент ареста Кадыров работал контролером в аэропорту, в середине 2000-х — спортивным массажистом.

Марат Кадыров никаким образом не причастен к этим событиям. Он абсолютно случайный человек, не знает ли потерпевших, ни фигурантов дела. Человек попал в поле зрения следствия [в 2019 году] таким образом. В отношении квартиры Марата Кадырова в Хабаровске было совершено мошенничество. В 1998–1999 годах в его доме, на Тихоокеанской улице [Хабаровска] несколько квартир незаконно перепродали. По этим делам позже были вынесены приговоры. По суду должны были выселять людей из незаконно проданных квартир. Марат Кадыров в тот момент проживал в квартире с женой и малолетним сыном. Когда был выдан исполнительный лист на выселение, адвокат сказала Марату, делай, что хочешь, но из квартиры не выходи, — рассказывает NEWS.ru Анна Михайловская, нынешний адвокат Кадырова.

Массажист стал фигурантом уголовного дела, но квартиру сохранил.

Ему попался под руку кусок детского пластилина, проводочки и шарики. Он слепил из них муляж взрывного устройства. Когда приставы пришли в квартиру, он надел муляж на себя: дескать, попробуйте зайти в квартиру. Приставы покрутили пальцем у виска, ушли и вызвали МЧС. Марату Кадырову вменили хулиганство, затем переквалифицировали на статью о ложном сообщении об акте терроризма. Ему дали полтора года условно. Как порядочный гражданин, он ходил и отмечался в милиции и не отлучался из города. Поселок Прогресс — это 625 километров от Хабаровска. И туда ведет не автобан. Оптимистичный прогноз — шесть — восемь часов добираться на машине, — говорит Михайловская.

Адвокат считает, что из-за истории с муляжом бомбы силовики могли решить привлечь Кадырова по делу о покушении с двумя гранами. По её словам, Кадыров, регулярно отмечавшийся в милиции в ходе своего условного срока, не уехал бы так далеко от Хабаровска. Также адвокат говорит, что спустя 15 лет существенно изменились показания свидетельницы из поселка Прогресс.

Есть свидетель Емельянова, которая находилась 28 июля 2004 года на соседней улице от места происшествия. В 2004 году она дала показания, что видела человека, который шел от места, где произошел взрыв. В 2019 году она дала показания, что некий человек шел навстречу ей со свертком в руке, в сторону места происшествия, и через какое-то время она услышала взрыв. И в этом человеке она узнала Кадырова, — отмечает адвокат.

Фото: sledcom.ru/youtube.com/Global Look Press Сотрудники ФСБ России проводят задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Анна Михайловская привела в суд человека, утверждающего, что у Марата Кадырова алиби на день покушения на Смольского.

Из области чуда, но тут такое произошло: бывшая соседка Марата Кадырова в Хабаровске дала показания, что он забирал в этот день её ребенка из детского сада. Они дружили семьями. Её муж был в больнице, а она — на работе, — рассказывает адвокат.

Марат Кадыров заявлял, что был избит при задержании. То же самое утверждал и Андрей Палей, сотрудник охранной фирмы.

Ему в то время было 20 лет. У него с женой была маленькая фирма по массажу, он где-то подрабатывал, учился в железнодорожном институте. Это было очень давно. У сына до сих пор квартиры своей нет, они с женой снимают. Денег у нас не было никогда. При обыске у меня искали какие-то миллионы. Нашли 36 тысяч, которые я собирала год. Когда Андрея арестовывали, ему бровь рассекли. Надо было сразу, когда дверь открывали, бить человека, на глазах у жены и грудного ребенка? — рассказывает NEWS.ru Ольга Палей, мать подсудимого.

Она убеждена в полной невиновности сына.

Ребенок потом на каждый звонок в дверь истерики закатывал, до сих пор мужчин боится. У старшей дочери, ей 14 лет, была истерика, когда она узнала об аресте. Сейчас немного успокоилась, пишет папе письма. Спасибо [хабаровским активистам], помогают оплачивать адвоката: сама бы я не потянула, мне еле-еле пенсии хватает, чтобы оплачивать в СИЗО еду, порошки стиральные. Мы абсолютно простая семья, какое там отношение к крупному бизнесу? — рассказывает Ольга Палей.

Андрей Палей в середине 2000-х работал в охране у Тимофеева, но отрицает свою причастность к убийствам. А на суде заявил, что не знал о каких-либо криминальных аспектах деятельности Тимофеева, воспринимал его как бизнесмена.

Фото: Антон Денисов/РИА Новости Фигурант дела губернатора Хабаровского края Сергея Фургала инспектор службы безопасности аэропорта Менделеево в Южно-Курильске Марат Кадыров в Басманном суде Москвы

По эпизоду убийства Булатова также показания свидетеля изменились: в 2005 году свидетель Назаров давал показания, что большую часть лица киллера закрывал шарф, в 2019-м — что не закрывал. И, таким образом, он смог опознать Палея.

Адвокат Фургала Михаил Карапетян отметил в разговоре с NEWS.ru многочисленные процессуальные нарушения, по его мнению, допущенные судом в ходе продолжающегося восемь месяцев процесса. Он выразил опасение, что даже если присяжные оправдают Фургала, прокуратура, благодаря нарушениям, получит возможность добиться нового рассмотрения уголовного дела.