Суд Москвы заочно арестовал «спонсора ФБК» Хоменко

https://static.news.ru/photo/b342e256-69e8-11eb-a826-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал бизнесмена Александра Хоменко, который обвиняется в многомиллионном хищении. Хоменко считают спонсором признанного в России иностранным агентом Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).

Как сообщили в суде, в связи с объявлением бизнесмена в международный розыск, мера пресечения избрана на два месяца с момента его задержания на территории РФ или с момента его экстрадиции на территорию РФ. Сейчас Хоменко находится на территории Украины. Человек по имени Александр Хоменко упоминается в списке волонтёров и жертвователей в отчёте ФБК за 2013 год, пишет РБК.



Ранее Следственный комитет (СК) обратился с ходатайством в Басманный суд Москвы заочно арестовать руководителя ООО «Строй инжиниринг» и ООО «ВИП Сервис» Александра Хоменко.

Ему инкриминируют хищение 30 млн рублей из бюджета Московской области. По версии следствия, в 2017-м, 2018-м и 2019 году юрлица, которыми он руководил, заключили 10 госконтрактов на выполнение работ по капитальному ремонту здания Сергиево-Посадского социально-экономического техникума. Однако в документы были внесены заведомо ложные данные о стоимости работ.

29 января Тверской районный суд вынес решение о домашнем аресте юриста ФБК Любови Соболь. Она проведёт дома почти два месяца и сможет покинуть место жительства 23 марта. Эта мера пресечения запрещает использование Интернета. Также домашний арест назначен главе «Альянса врачей» Анастасии Васильевой, участнице группы Pussy Riot Марии Алёхиной, брату политика Алексея Навального Олегу и координатору московского штаба Навального Олегу Степанову. Действия силовиков связаны с возбуждённым ранее уголовным делом о нарушении санитарно-эпидемиологических норм, писал NEWS.ru.