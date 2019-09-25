https://static.news.ru/photo/82415c84-8964-11e9-9d71-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Лефортовский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователей ФСБ по делу против экс-зампреда Фонда социального страхования (ФСС) Сергея Коваленко. Инстанция впервые в истории российского судопроизводства наложила арест на компьютерную программу.

60-летнего бывшего чиновника обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, повлёкшем тяжкие последствия. После предъявления официальных обвинений силовики обратились в суд с требованием арестовать созданный Коваленко вариант единой интегрированной информационной системы «Соцстрах».

Сам мужчина свою вину отрицает. Его защита опротестовала приговор, заявив, что программа не является разновидностью имущества. При этом Лефортовский и апелляционный суды Москвы признали софт «предметом преступления» и оставили арест в силе.

По данным ФСБ, Коваленко зарегистрировал право на использование «Соцстраха», после чего внедрил программу в ФСС, получая за это серьёзное вознаграждение. Таким образом он причинил крупный ущерб фонду, передаёт « Коммерсант ».

Ранее News.ru писал, что Железнодорожный районный суд Орла признал местного жителя Андрея Бычкова виновным в распространении информации, выражающей явное неуважение к органам госвласти, и оштрафовал на 40 тысяч рублей. Свой комментарий Бычков оставил во «ВКонтакте», отреагировав на публикацию о засилье в городе клопов.