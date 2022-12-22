Суд Москвы отправил под домашний арест женщину за помощь отцу-альфонсу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тушинский суд Москвы отправил под домашний арест женщину, которая помогала своему отцу-альфонсу втираться к женщинам в доверие на сайтах знакомств и выманивать у них крупные суммы денег, сообщает «360». Одна из пострадавших перевела ему 5,5 млн рублей «для бизнеса», также мужчина уговаривал ее оформить дарственную на квартиру, чтобы потом отобрать и ее. Женщина заверила, что дочь подозреваемого помогала ему — именно она зарегистрировала мужчину на сайте знакомств.

Суд приходит к выводу, что имеются основания для удовлетворения ходатайства прокурора и защитника и избрания в отношении подозреваемой меры пресечения в виде домашнего ареста, — заявили в суде.

Домашний арест дочери альфонса продлится до 6 февраля 2023 года. В этот период ей будет запрещено общаться с кем-либо, кроме близких родственников, адвоката и следователя, а также использовать интернет и телефон. Она рассказала следствию, что на данный момент ее отец находится в Азербайджане. Девушка заявила, что не знала, на какие деньги все это время жил ее отец, и «не интересовалась» этим вопросом.

Я не знаю, все финансовые моменты они решали между собой, ни меня не оповещали об этом, ни моего брата. <...> У кого что он брал, какие махинации, я не знаю, — сказала девушка.

Психолог Юлия Хадарцева ранее рассказала, что отличительными признаками альфонсов являются их истории про «самолёты, машины, дачи, некогда купленные, но проданные из-за материальных трудностей» накануне знакомства. Эксперт добавила, что мужчины красиво ухаживают, отличаются манерами, «правильными словами» и презентабельным видом, но их легко поймать на вранье о своём прошлом и настоящем.