Суд лишил прав военного, снёсшего забор в аэропорту Волгограда

Волгоградский гарнизонный суд лишил прав и оштрафовал на 30 тыс. рублей военнослужащего, который снёс бетонный забор в аэропорту Волгограда на боевой машине пехоты.
Двадцатого октября БМП-3, которой управлял нетрезвый военнослужащий, проломила бетонное ограждение аэропорта в Волгограде. Машина проехала около 1,5 километра по территории, пока не кончилось топливо. Только после этого охранники объекта смогли задержать водителя,
Суд признал военнослужащего виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения).
Водителя лишили прав на полтора года.
Ранее житель Казани Дмитрий Хотухов был лишён водительских прав за управление самокатом в состоянии алкогольного опьянения. Такое решение принял мировой суд Московского района столицы Татарстана. Инцидент с участием 54-летнего Хотухова произошёл в августе 2020 года. Мужчина был замечен правоохранителями, когда ехал на самокате по проезжей части. Как выяснилось, он находился в состоянии опьянения. Кроме того, у казанца не было с собой документов, подтверждающих, что ему можно управлять транспортным средством. Мужчина отказался пройти медицинское освидетельствование.
В его отношении составили административный протокол по статье КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Мощность самоката Хотухова — 600 ватт. В соответствии с правилами дорожного движения РФ, он подпадает под определение мопеда, писал NEWS.ru.