Суд лишил прав военного, снёсшего забор в аэропорту Волгограда

https://static.news.ru/photo/cc03d9c2-48ef-11eb-b195-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Волгоградский гарнизонный суд лишил прав и оштрафовал на 30 тыс. рублей военнослужащего, который снёс бетонный забор в аэропорту Волгограда на боевой машине пехоты.

Двадцатого октября БМП-3, которой управлял нетрезвый военнослужащий, проломила бетонное ограждение аэропорта в Волгограде. Машина проехала около 1,5 километра по территории, пока не кончилось топливо. Только после этого охранники объекта смогли задержать водителя, передаёт РИА Новости.

Суд признал военнослужащего виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения).

Водителя лишили прав на полтора года.

Ранее житель Казани Дмитрий Хотухов был лишён водительских прав за управление самокатом в состоянии алкогольного опьянения. Такое решение принял мировой суд Московского района столицы Татарстана. Инцидент с участием 54-летнего Хотухова произошёл в августе 2020 года. Мужчина был замечен правоохранителями, когда ехал на самокате по проезжей части. Как выяснилось, он находился в состоянии опьянения. Кроме того, у казанца не было с собой документов, подтверждающих, что ему можно управлять транспортным средством. Мужчина отказался пройти медицинское освидетельствование.

В его отношении составили административный протокол по статье КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Мощность самоката Хотухова — 600 ватт. В соответствии с правилами дорожного движения РФ, он подпадает под определение мопеда, писал NEWS.ru.