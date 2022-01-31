Суд изъял земельные участки у сослуживца экс-офицера ФСБ Черкалина

Хорошёвский суд Москвы частично удовлетворил иск Генпрокуратуры к фигуранту «дела Черкалина», бывшему сотруднику управления «К» ФСБ Андрею Васильеву и изъял в пользу государства ряд земельных участков Васильева на сумму 175 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда. Ранее Генпрокуратура требовала изъять имущество Васильева, его бывшей жены, сына, отца и ещё нескольких человек на общую сумму более чем в 1 млрд 159 млн рублей.

Хорошёвский районный суд <...> постановил: исковые требования первого заместителя генерального прокурора Российской Федерации в интересах Российской Федерации удовлетворить частично, — сказано в тексте документа.

Ранее Московский гарнизонный военный суд в связи с истечением срока давности прекратил уголовное преследование бывшего сотрудника ФСБ Андрея Васильева, отменил меру пресечения в виде домашнего ареста и освободил Васильева в зале суда. Сообщалось, что с него будет взыскано более 1 млн рублей на оплату судебных издержек. Согласно решению суда, с имущества Васильева и членов его семьи будет частично снят арест и возвращена большая часть предметов собственности. Среди них элитные наручные часы Rolex, памятные монеты, а также автомобиль Lexus.

Ранее сообщалось, что у предполагаемых подельников Черкалина — экс-сотрудников ФСБ Васильева и Дмитрия Фролова, а также экс-акционера «Кредитимпэкс Банка» Георгия Шкурко — арестовали виллу в Италии, 87 земельных участков в Подмосковье, четыре квартиры в столице, шесть жилых домов и нежилое помещение.

Согласно материалам дела, в 2011 году Черкалин, Васильев и Фролов под угрозой уголовного преследования заставили главу строительной компании Сергея Гляделкина передать вымогателям долю в уставном капитале ООО «Юрпромконсалтинг» на сумму не менее 490 млн рублей. Черкалин, как полагали следователи, руководил этой преступной группой. Дело было возбуждено по статье «мошенничество в особо крупном размере по предварительному сговору».