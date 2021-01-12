Суд изменил приговор фигурантам дела «Нового величия»

https://static.news.ru/photo/8d48d056-54c6-11eb-8f2a-fa163e074e61_660.jpg Участница движения «Новое величие» Мария Дубовик (справа) Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Мосгорсуд изменил приговор фигурантам дела «Нового величия», передаёт корреспондент NEWS.ru из зала суда.

Суд постановил приговор Люблинского суда и постановить новый апелляционный приговор, — сказала судья.

Мосгорсуд изменил наказание для Руслана Костыленкова и Петра Карамзина. Им назначили шесть лет девять месяцев, шесть лет и три месяца колонии общего режима соответственно.

Наказание Вячеславу Крюкову, Максиму Рощину, Дмитрию Полетаеву, Марии Дубовик и Анне Павликовой оставили прежним.

Защитники подсудимых просили их оправдать, представители прокуратуры были довольны решением суда первой инстанции и просили оставить наказание в силе.

Также апелляционная инстанция вынесла частное определение в адрес судьи Александра Маслова, который постановил изначальный приговор.

Суд начал рассматривать апелляционные жалобы на приговор ещё в начале декабря 2020 года. Рассмотрение многократно откладывалось, в том числе из-за болезни фигурантки Анны Павликовой.

Люблинский суд 6 августа 2020 года огласил приговор фигурантам, они были признаны виновными в организации экстремистского сообщества (ч. 1 ст. 282.1 УК). Руслан Костыленков получил семь лет лишения свободы, Вячеслав Крюков — шесть лет лишения свободы, Пётр Карамзин — шесть лет и шесть месяцев лишения свободы, Максим Рощин — шесть лет и шесть месяцев условно, Дмитрий Полетаев и Мария Дубовик — шесть лет условно, Анна Павликова — четыре года условно.

В марте 2018 года были арестованы десять молодых людей и девушек. Их обвинили в создании экстремистского сообщества под названием «Новое величие». Следователи утверждают, что они хотели устроить госпереворот. Защита же настаивает на том, что «Новое величие» создал внедрённый сотрудник ФСБ — некий Руслан Д. На сегодняшний день под стражей продолжают пребывать четверо обвиняемых — Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, Пётр Карамзин и Дмитрий Полетаев, трое — Мария Дубовик, Анна Павликова и Максим Рощин — под домашним арестом. Павел Ребровский находится под подпиской о невыезде. Ещё один фигурант, Сергей Гаврилов, также был под домашним арестом, но скрылся за границей и теперь заочно арестован. Рустам Рустамов заключил со следствием досудебное соглашение, и в марте 2019 года его приговорили к двум годам лишения свободы условно. Всем, за исключением последнего, вменяют организацию деятельности экстремистского сообщества и участие в нём (ч. 1 и ч. 2 ст. 282.1 УК). Рустамова обвиняли лишь в участии (ч. 2 ст. 282.1 УК), писал NEWS.ru.