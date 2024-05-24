Суд изменил меру пресечения генералу Попову Mash: генерала Попова из СИЗО отправили под домашний арест

Фото: МО РФ

Иван Попов

Экс-командующего 58-й армией ВС РФ Ивана Попова отпустили из СИЗО и отправили под домашний арест, сообщает Telegram-канал Mash. Соответствующее решение принял 2-й Западный окружной военный суд.

По данным канала, о смягчении меры пресечения ходатайствовали следователи. Рассмотрение вопроса проходило в закрытом формате, всех представителей СМИ попросили покинуть зал суда.

Ранее защита обвиняемого в мошенничестве Ивана Попова обжаловала арест экс-военачальника. Адвокат Сергей Буйновский отметил, что оснований для ареста генерала у следствия нет, поскольку Попов своевременно ходил на допросы, не пытался оказывать влияния на свидетелей по делу, а его загранпаспорт находится в Минобороны РФ, что лишает его возможности скрыться за границей.

По версии следствия, обвиняемый причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн изделий металлопроката, которые закупила военно-гражданская администрация Запорожской области в рамках предоставления гуманитарной помощи. Материалы предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений. Однако, по словам Буйновского, генерал не признает вину.

На задержание Попова отреагировал военный корреспондент Александр Сладков. Он отметил, что экс-командующий 58-й армией Южного военного округа является «не вором», а солдатом.