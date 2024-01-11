Московский суд избрал меру пресечения для напавшего на ребенка мужчины Московский суд отправил под стражу на два месяца напавшего на ребенка мужчину

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Районный суд Москвы отправил под стражу мужчину, который напал на ребенка в магазине «Мяснов» на Новочеркасском бульваре, сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции. Согласно обнародованным данным, подсудимого заключили сроком на два месяца — до 9 марта 2024 года.

Постановлением Люблинского районного суда города Москвы от 11 января 2024 года Токтосунову Женишу Исаевичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть до 9 марта 2024 года. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 УК РФ (приготовление к преступлению и покушение на преступление), п. п. «в», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), — говорится в сообщении.

О нападении на девочку в столичном магазине стало известно 9 января. Злоумышленник выпил водки прямо на кассе, а затем набросился на ранее незнакомого ребенка и начал его душить. Отец сумел отбить малышку, нападавшего задержали. Позднее столичный СК сообщил, что задержанный признал вину и раскаялся в содеянном.

В декабре у школы в Нижнем Тагиле ученики избили двоих детей — мальчика и девочку. Отмечалось, что пострадавшая является сиротой. Свидетель произошедшего рассказал, что нападавшими оказались двое пятиклассников, которых недавно перевели из-за плохого поведения из другой школы. Предположительно, они дети мигрантов.