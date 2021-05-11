Суд изберёт меру пресечения казанскому стрелку

https://static.news.ru/photo/be7c120e-b2e1-11eb-b7ba-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Советский районный суд Казани рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения казанскому стрелку Ильназу Галявиеву. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя суда.

Вопрос об избрании меры пресечения будет рассматривать наш суд. Материалы пока не поступили, — сказал собеседник агентства.

Стрельба в гимназии № 175 в Казани произошла утром 11 мая. По данным МВД и СКР, нападавший — 19-летний молодой человек, который ранее учился там. Различные источники утверждают, что его зовут Ильназ Галявиев. В настоящее время он задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Также рассматриваются версии о наличии у него сообщников.

В результате атаки погибли, по последним данным, девять человек — семеро детей, учительница и женщина, работающая в школе, ещё 21 получил ранения.

12 мая в Татарстане объявлено днём траура по погибшим.