Суд Екатеринбурга признал ёршик и трусы агитационным материалом

https://static.news.ru/photo/b59c98f8-6add-11eb-a48f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Верх-Исетский суд Екатеринбурга назначил активисту Александру Лобову 30 часов обязательных работ за участие 31 января в несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального.

Рассмотрение дела транслировалось на странице суда в соцсети «ВКонтакте». Во время заседания судья Екатерина Гейгер спросила Лобова, для чего он 31 января явился на улицу Ленина с «агитационным материалом в виде ёршика, на котором находились мужские трусы?».

По словам екатеринбуржца, он поддерживает требования, которые заявлялись на мероприятии: освобождение Алексея Навального, политзаключённых и прекращение репрессий в отношении политических активистов. Он также пояснил, что в законах он не увидел запрета носить с собой туалетный ёршик, палку от швабры и трусы, «даже если они соединены», сообщает URA.RU.

На акциях протеста 23 и 31 января в поддержку блогера и оппозиционера Алексея Навального по всей стране были задержаны несколько тысяч человек. При этом силовики массово отводили в автозаки и представителей СМИ. Как позже заявили в Союзе журналистов, репортёров задерживали, несмотря на то что на них были жёлтые спецжилеты и нарукавники с надписью «Пресса», а также удостоверения и редакционные задания, писал NEWS.ru.

19 января 2021 года Навальный опубликовал расследование, в котором рассказывается о здании в посёлке Прасковеевка под Геленджиком. По данным оппозиционера, строение является «дворцом Путина» и его стоимость составляет около 100 млрд рублей. В фильме также утверждалось, что там были обнаружены туалетные ёршики стоимостью 62 тысячи рублей. На сегодняшний день видео посмотрели больше 110 млн человек.