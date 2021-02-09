Суд Екатеринбурга признал ёршик и трусы агитационным материалом

Верх-Исетский суд Екатеринбурга назначил активисту Александру Лобову 30 часов обязательных работ за участие 31 января в несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального.
Рассмотрение дела транслировалось на странице суда в соцсети «ВКонтакте». Во время заседания судья Екатерина Гейгер спросила Лобова, для чего он 31 января явился на улицу Ленина с «агитационным материалом в виде ёршика, на котором находились мужские трусы?».
По словам екатеринбуржца, он поддерживает требования, которые заявлялись на мероприятии: освобождение Алексея Навального, политзаключённых и прекращение репрессий в отношении политических активистов. Он также пояснил, что в законах он не увидел запрета носить с собой туалетный ёршик, палку от швабры и трусы, «даже если они соединены»,
На акциях протеста 23 и 31 января в поддержку блогера и оппозиционера Алексея Навального по всей стране были задержаны несколько тысяч человек. При этом силовики массово отводили в автозаки и представителей СМИ. Как позже заявили в Союзе журналистов, репортёров задерживали, несмотря на то что на них были жёлтые спецжилеты и нарукавники с надписью «Пресса», а также удостоверения и редакционные задания, писал NEWS.ru.
19 января 2021 года Навальный опубликовал расследование, в котором рассказывается о здании в посёлке Прасковеевка под Геленджиком. По данным оппозиционера, строение является «дворцом Путина» и его стоимость составляет около 100 млрд рублей. В фильме также утверждалось, что там были обнаружены туалетные ёршики стоимостью 62 тысячи рублей. На сегодняшний день видео посмотрели больше 110 млн человек.