Суд досрочно освободил из тюрьмы фотографа-убийцу Лошагина

https://static.news.ru/photo/3cced16a-387f-11eb-b646-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Лошагин Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Чкаловский суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении фотографа Дмитрия Лошагина, осуждённого в 2015 году за убийство собственной жены.

Ходатайство подсудимого удовлетворено: содержание под стражей ему заменено на ограничение свободы, — передаёт URA.RU со ссылкой на пресс-службу суда.

Лошагин отбывал наказание за убийство своей супруги — модели Юлии Прокопьевой в 2013 году. Останки девушки были найдены в лесу в Екатеринбурге. Лошагин был задержан и признал свою вину. Суд приговорил фотографа к 10 годам колонии, позднее срок был сокращён.

Как писал NEWS.ru, Дмитрий Лошагин ранее заявил, что во время отбывания наказания в ИК-54 в городе Новая Ляля, он был вынужден платить руководству учреждения за защиту от изнасилования, которым ему угрожали заключённые. После этого фотограф был переведён в другую колонию, а замруководителя колонии Рафик Зиннатуллин был приговорён к 8,5 годам лишения свободы по делу о коррупции.