Суд дал разъяснения по приговору Бишимбаеву Судья Кульбаева: приговор Бишимбаеву учитывает все обстоятельства

Фото: Пресс-служба Верховного суда Республики Казахстан

Куандык Бишимбаев

Приговор экс-главе Минэкономики Казахстана Куандыку Бишимбаеву, признанному виновным в убийстве гражданской супруги Салтанат Нукеновой, учитывает как смягчающие, так и отягчающие обстоятельства, заявила судья Айжан Кульбаева, трансляция заседания велась на YouTube-канале Верховного суда республики. Так, суд учел наличие у него несовершеннолетних детей. По словам судьи, вина подсудимого была доказана многочисленными показаниями.

Вина подсудимого была доказана показаниями потерпевшего, свидетелей, аудио- видеоматериалами, заключениями экспертиз и материалами уголовного дела, — заявила Кульбаева.

Одним из отягчающих обстоятельств, продолжила судья, был «опасный рецидив», произошедший в 2018 году. Тогда Бишимбаева приговорили к десяти годам за взятку, он вышел по УДО через год. Кроме того, в момент убийства Нукеновой экс-чиновник был пьян.

Вопрос о размере наказания был решен судьей и присяжными заседателями в порядке статьи 656-й путем открытого голосования с учетом большинства голосов, — добавила Кульбаева.

Ранее Верховный суд Казахстана приговорил Куандыка Бишимбаева к 24 годам колонии. По версии гособвинения, бывший чиновник забил Салтанат Нукенову до смерти 9 ноября 2023 года.