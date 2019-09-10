https://static.news.ru/photo/f0f7dbc2-d3e1-11e9-8db2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Коптевский суд Москвы частично удовлетворил иск «Мосгортранса» к оппозиционерам за убытки во время акции 27 июля. Об этом News.ru сообщили в пресс-службе суда.

Суд постановил солидарно взыскать с Алексея Навального, Александра Соловьева, Ильи Яшина, Юлии Галяминой, Любови Соболь, Ивана Жданова, Владимира Милова, Олега Степанова 1,2 млн рублей в пользу «Мосгортранса», — сказала пресс-секретарь суда.

Он уточнил, что в исковых требованиях к оппозиционеру Георгию Албурову, который также являлся ответчиком, отказано.

В августе в суд поступило исковое заявление ГУП «Мосгортранс» и ГБУ «Автомобильные дороги» стребованием возместить ущерб на сумму около 13 млн рублей к организаторам несогласованной акции 27 июля в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму.

Ранее News.ru писал о том, что «Мосгортранс» объяснил иски к организаторам митинга любовью к пассажирам.