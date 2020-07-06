Суд арестовал замминистра науки Лукашевич по делу о мошенничестве

https://static.news.ru/photo/6092b2f2-bf9d-11ea-9ac2-fa163e074e61_660.jpg Марина Лукашевич Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Замминистра науки и высшего образования Марину Лукашевич, проходящую по делу о мошенничестве, заключили под стражу до 16 августа. Соответствующее решение вынес Тверской суд Москвы.

Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и избрать Лукашевич меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 16 августа, — цитирует ТАСС слова судьи Марины Сизинцевой.

По данным следствия, в 2016 году одна коммерческая организация, получив подряд от министерства, заключила ряд договоров с подконтрольными ИП на выполнение неких работ в интересах Минобрнауки. При этом у неё не было намерений выполнять в полном объёме взятые на себя обязательства. Позднее заказчику представили результаты работы, «заведомо не соответствующие условиям договоров». При этом приёмку осуществлял сотрудник, занимавший на тот момент руководящую должность в министерстве. Вместе с Лукашевич был также задержан начальник управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаил Попов. Они оба подозреваются в хищении 40 млн бюджетных рублей при реализации контрактов с Минобрнауки в 2016 году.

Как сообщил источник издания, Попов, будучи главой департамента Минобрнауки, выделил в рамках госзаказа 40 млн рублей Лукашевич, которая тогда возглавляла коммерческую организацию. Техническое задание предусматривало разработку автоматической системы обработки научных данных, однако система создана не была, но деньги за неё были получены. При этом Попов подписал документы, подтверждающие, что заказ выполнен.

В настоящее время Михаил Попов является заместителем начальника управления реализации проектов в сфере образования и науки в Россотрудничестве, а Лукашевич работает в Министерстве науки и высшего образования. Лукашевич была назначена статс-секретарём — замминистра в 2018 году. Летом 2016 года она занимала должность генерального директора ООО «Центр развития науки» (ЦРН), которое в течение года заключило пять контрактов с Минобрнауки России на общую сумму более 49 млн руб.

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