Советский районный суд Улан-Удэ принял решение о помещении под арест Дмитрия Хараева, которого обвиняют в распылении слезоточивого газа в глаза росгвардейцу.
Мужчина будет оставаться в СИЗО один месяц и 29 дней, передаёт
Мы не согласны с этим, обязательно будем подавать апелляционную жалобу, — подчеркнул он.
Юрист добавил, что его подзащитный никогда не был судим и не привлекался к ответственности по административным статьям.
В Улан-Удэ 8 сентября впервые за 12 лет прошли прямые выборы мэра, победителем которых стал поддержанный местными властями и «Единой Россией» самовыдвиженец Игорь Шутенков (52,52%). Представитель КПРФ Вячеслав Мархаев оказался на втором месте с 36,6%.
После объявления итогов сторонники Мархаева ночью 9 сентября вышли на центральную площадь Улан-Удэ, требуя повторного голосования. Акция протеста возобновилась 10 сентября, после чего горожан начали разгонять силовики. Также против митингующих действовали неизвестные лица в штатском и в масках, которые разбили стёкла в автомобиле, где находились депутат Народного Хурала Бурятии Баир Цыренов и несколько активистов.
Как писал News.ru, ранее силовики завели уголовное дело в связи с якобы «применением насилия в отношении представителя власти» во время стихийного митинга жителей Улан-Удэ 10 сентября. Позднее был задержан Хараев, который мог распылить газовый баллончик в сторону полицейского в автобусе, куда силовики сажали задержанных.
Кроме этого, неизвестные дважды пытались похитить участника протестов Олега Бадмаева. Несколько человек повалили его на землю и избили, собираясь увезти в лес, чтобы он рыл себе могилу.