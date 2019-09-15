https://static.news.ru/photo/4413d4f4-d7d5-11e9-9b12-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alt-Right/vk.com

Советский районный суд Улан-Удэ принял решение о помещении под арест Дмитрия Хараева, которого обвиняют в распылении слезоточивого газа в глаза росгвардейцу.

Мужчина будет оставаться в СИЗО один месяц и 29 дней, передаёт ТАСС слова его адвоката Сергея Фёдорова. Он уверен, что арбитраж не имеет должных оснований для принятия такого решения.

Мы не согласны с этим, обязательно будем подавать апелляционную жалобу, — подчеркнул он.

Юрист добавил, что его подзащитный никогда не был судим и не привлекался к ответственности по административным статьям.

В Улан-Удэ 8 сентября впервые за 12 лет прошли прямые выборы мэра, победителем которых стал поддержанный местными властями и «Единой Россией» самовыдвиженец Игорь Шутенков (52,52%). Представитель КПРФ Вячеслав Мархаев оказался на втором месте с 36,6%.

После объявления итогов сторонники Мархаева ночью 9 сентября вышли на центральную площадь Улан-Удэ, требуя повторного голосования. Акция протеста возобновилась 10 сентября, после чего горожан начали разгонять силовики. Также против митингующих действовали неизвестные лица в штатском и в масках, которые разбили стёкла в автомобиле, где находились депутат Народного Хурала Бурятии Баир Цыренов и несколько активистов.

Как писал News.ru, ранее силовики завели уголовное дело в связи с якобы «применением насилия в отношении представителя власти» во время стихийного митинга жителей Улан-Удэ 10 сентября. Позднее был задержан Хараев, который мог распылить газовый баллончик в сторону полицейского в автобусе, куда силовики сажали задержанных.

Кроме этого, неизвестные дважды пытались похитить участника протестов Олега Бадмаева. Несколько человек повалили его на землю и избили, собираясь увезти в лес, чтобы он рыл себе могилу.