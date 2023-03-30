Суд арестовал двух врио заместителя брянского губернатора Замгубернатора Брянской области Кулешову и Егорову отправили под арест по делу о взятке

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Временно исполняющая обязанности заместителя губернатора Брянской области Татьяна Кулешова

Басманный суд Москвы арестовал двоих врио заместителей губернатора Брянской области Елену Егорову и Татьяну Кулешову, обвиняемых в даче взятки в особо крупном размере, передает корреспондент ТАСС. Срок ареста установлен до 28 мая.

Басманным судом удовлетворено ходатайство следствия о заключении под стражу в отношении Кулешовой и Егоровой, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 (дача взятки должностному лицу в особо крупном размере) УК РФ, — говорится в сообщении.

Рассмотрение ходатайств прошло в закрытом судебном заседании, о котором просил следователь для обеспечения тайны своих действий.

6 марта бывшего главу Белгорода Антона Иванова задержали за получение взяток в особо крупном размере. Иванов стал мэром в октябре 2021 года и проработал градоначальником чуть больше года, покинув пост в октябре 2022 года.

Немногим позже Свердловский районный суд Белгорода постановил арестовать бывшего главу города на два месяца. По словам адвоката экс-градоначальника, ее подзащитного обвиняют в получении взятки в виде автомобиля стоимостью почти 3 млн рублей.