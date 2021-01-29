Суд арестовал уроженку Украины за митинг 23 января

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Пресненский районный суд принял решение об аресте уроженки Украины Ольги Бендас, которую обвиняют в применении насилия к силовику в ходе акции в поддержку политика Алексея Навального 23 января.

Пресненским районным судом города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении Бендас Ольги Валерьевны, — сообщили в суде.

Её обвиняют в применении насилия по отношению к представителю власти. Она проведёт под арестом два месяца и выйдет только 28 марта.

По версии следствия, 23 января задержанная в ходе акции нанесла несколько ударов полицейскому. Инцидент произошёл рядом с Пушкинской площадью. Во время допроса она полностью признала свою вину.

23 января во многих российских городах прошли акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, вернувшегося в Россию из Германии после лечения от отравления. Глава сети штабов оппозиционера Леонид Волков рассказал, что в них приняли участие 250–300 тысяч человек. Как писал NEWS.ru, всего СК возбудил 20 уголовных дел после акций. Большинство из них квалифицируется по статье о применении насилия в отношении представителя власти.